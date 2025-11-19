Estados Unidos.- Stellantis empleará el sistema de carga de Tesla en sus vehículos eléctricos en EE. UU., Corea y Japón

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Stellantis ha acordado adoptar el Sistema de Carga Norteamericano (NACS) para determinados vehículos eléctricos de batería (BEV) Stellantis en Norteamérica, Japón y Corea del Sur, lo que les permitirá acceder a más de 28.000 supercargadores Tesla en los cinco países.

A partir de principios de 2026 en Norteamérica y en 2027 en Japón y Corea del Sur, los clientes de Stellantis podrán cargar sus BEV compatibles en miles de estaciones de supercargadores Tesla, lo que "mejorará significativamente la comodidad de la carga rápida y les brindará mayor seguridad para los viajes de larga distancia", según ha explicado la compañía en un comunicado.

La disponibilidad de la red de supercargadores Tesla comenzará en 2026 con los BEV ya disponibles en Norteamérica, como el Jeep Wagoneer S y el Dodge Charger Daytona, seguidos por el Jeep Recon 2026 y otros modelos futuros.

Se compartirán más detalles sobre la accesibilidad a la red e información sobre adaptadores para los modelos BEV Stellantis actuales de todas las marcas en Norteamérica, Japón y Corea del Sur.

Esta colaboración subraya la estrategia de Stellantis de ofrecer libertad de elección al brindar soporte para vehículos que satisfagan las necesidades de los clientes y la demanda de los consumidores.

"Al facilitar un acceso más amplio a la infraestructura de carga, Stellantis ofrece a sus clientes más opciones, mayor cobertura y mayor control sobre cómo, dónde y cuándo recargan sus vehículos eléctricos de batería (VEB)", ha destacado la firma.