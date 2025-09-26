Estados Unidos: Substrate AI cierra con Ascent Partners un préstamo de 1,9 millones a través de su filial en Estados Unidos
Estados Unidos.- Substrate AI cierra con Ascent Partners un préstamo de 1,9 millones a través de su
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
La tecnológica española Substrate AI ha cerrado con la firma de servicios financieros Ascent Partners un préstamo de US$2,2 millones (1,9 millones de euros al cambio actual) a través de su filial en Estados Unidos (Substrate AI USA), según ha informado la compañía a través del BME Growth.
El préstamo, ampliable en otros US$2,2 millones, se ha suscrito con un tipo de interés del 10% y con una comisión de apertura y ampliación del 2,5%.
El pago de la parte principal del crédito se realizará en 24 cuotas a partir de julio del año que viene, si bien el abono de los intereses arrancará en noviembre de este ejercicio.
"Adicionalmente y como garantía, el prestamista (Ascent Partners) podrá elegir el pago total o parcial en acciones de Substrate. La conversión se realizará al 60% del menor precio medio ponderado de los últimos 10 días de cotización anteriores a la conversión", añade la documentación publicada por Substrate este viernes.
