Estados Unidos suprime 13 rutas de aerolíneas mexicanas por el "continuo abuso" por parte de México

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos ha emitido una orden en la que cancela 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia este país por el "continuo abuso" por parte de México del acuerdo bilateral de aviación, según ha informado el Departamento estadounidense de Transporte en un comunicado. En concreto, la norma suprime todos los vuelos combinados entre Estados Unidos y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como cualquier expansión de los vuelos combinados de aerolíneas con el aeropuerto internacional Benito Juárez. La medida entrará en vigor 108 días hábiles después de su aprobación definitiva y afecta a compañías como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Adicionalmente, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ha propuesto prohibir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones en sus rutas entre ambos países. Según explica el Departamento de Transporte estadounidense, México ha incumplido el acuerdo bilateral desde 2022, cuando canceló de forma abrupta los slots de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses y obligó a las empresas de carga del mismo país a reubicar sus operaciones. Como consecuencia, provocó "pérdidas millonarias" debido al aumento de costes en empresas estadounidenses. "Hasta que México deje de jugar sucio y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias", argumentó el titular de Transporte estadounidense. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó la medida durante la rueda de prensa diaria de este miércoles, pidió "respeto" al gobierno de Donald Trump y afirmó que solicitará una reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su canciller, Juan Ramón de la Fuente, para revisar los fundamentos de estas "acciones unilaterales".