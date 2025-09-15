Estados Unidos: Tebas: "Cuando se dice que el arbitraje tiene un sesgo, hay que tener cuidado, se busca dañar la competición"

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó este lunes que espera que el informe que va a mandar el Real Madrid a la FIFA "sea de todo el arbitraje español" y pidió tener "cuidado" porque "cuando se dice que el arbitraje tiene un sesgo" el objetivo es "dañar la competición", mientras que, por otro lado, dejó claro que la organización del partido en Miami (Estados Unidos) no les corresponde, calificando de "bipolar" al máximo mandatario del Atlético de Madrid Enrique Cerezo por criticarlo cuando su club se había mostrado interés hace algunas temporadas.

"Espero que sea de todo el arbitraje español. Si es solo para comparar entre Real Madrid y el FC Barcelona, es sesgado", apuntó Tebas este lunes durante el acto de presentación del álbum de cromos de LaLiga realizado por 'Panini'.

El dirigente recalcó que, sabedores de "cómo vienen las cosas" en este asuntos, poseen "datos de OPTA desde 2005". "Hay un informe de lo que ha pasado con las expulsiones de todos los clubes, y también sobre los penaltis, que no he visto informes de Real Madrid TV sobre eso. Cuando se dice que el arbitraje tiene un sesgo, hay que tener cuidado, porque se busca dañar la competición", continuó.

Sobre este asunto del arbitraje, Tebas eludió opinar sobre la roja al madridista Dean Huijsen y aprovechó para sacar una lanza a favor del sistema 'Football Video Support' (FVS), un sistema alternativo al VAR que se está empezando a implementar en la Primera RFEF y en la Liga F Moeve y con el que considera que "habría menos polémicas". "Hago una reflexión del VAR y creo que deberíamos ir a por el modelo del 'FVS' para que pidan las revisiones los entrenadores y evitar tantas polémicas. Me gustaría pedir a FIFA si ese sistema se puede utilizar en el fútbol profesional", confesó.

Este lunes, el entrenamiento del Real Madrid previo a su debut en la Liga de Campeones contra el Olympique de Marsella se tuvo que retrasar aproximadamente una hora debido a un control antidopaje por sorpresa al que se tuvieron que someter algunos de sus jugadores. Las primeras informaciones apuntaban a que este había sido enviado por LaLiga, algo que el ente no tardó en desmentir.

"Están muy desinformados. LaLiga jamás ha tenido competencias antidopaje ni sabe cuándo van a un club, no hemos mandado a nadie. Es una mala información y os recomiendo a los periodistas que contrastéis. Vivimos en una época de construcción de relatos y este que sale de dentro del Real Madrid es peligroso", explicó Tebas.

Por otro lado, el presidente de la patronal de clubes no quiso contribuir a la polémica de dónde jugará el FC Barcelona sus próximos partidos, ya que su labor es la de "ayudar a los clubes en las reformas de sus estadios".

Precisamente el equipo catalán es uno de los involucrados, junto al Villarreal CF, en el partido que se podría jugar en Miami (Estados Unidos) el próximo mes de diciembre.

Tebas recordó que LaLiga no es la organizadora sino que son los clubes los que "hacen la petición a la Real Federación Española de Fútbol".

"Si ellos no quieren ir, no obligamos a nadie porque no tenemos competencia", expuso.

En este sentido, criticó la actitud del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien dijo que "van a hacer lo que quieran".

"Es bipolar, ellos han mostrado interés en ir otras temporadas a jugar a Estados Unidos. Esto es público", aseveró el dirigente.

Por último, el presidente de LaLiga también defendió la hora a la que se jugó el Levante UD-Real Betis de este domingo, ya que el historial de las temperaturas en Valencia en esa fecha era inferior a los 30º y "el partido empezó con 28º", aunque se mostró autocrítico porque "tal vez faltó diligencia" para evitar episodios derivados del calor que hacía en el estadio, como por ejemplo "repartir agua".

"No me gusta que se produzcan lipotimias en los partidos", zanjó.