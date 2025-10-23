Estados Unidos: Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Tesla han caído un 3,68% al arranque de la sesión bursátil de este jueves en Estados Unidos, hasta US$422,83 (364,12 euros) por acción, tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre, hasta US$1373 millones (1182 millones de euros).

Las ventas se han incrementado en un 12% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de US$28.095 millones (24.189 millones de euros).

De su lado, los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta US$3430 millones (2953 millones de euros).

Este aumento de la facturación obedece a un incremento en las entregas de vehículos y al crecimiento en áreas como la de generación y almacenamiento de energía o la de servicios.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en US$4227 millones (3639 millones de euros), lo que se traduce en una caída del 9% respecto al período comprendido entre julio y septiembre de 2024.

El margen Ebitda ha sido del 15%.

Mientras, el resultado operativo disminuyó un 40% interanual a US$1600 millones (1378 millones de euros), y un margen operativo del 5,8%.