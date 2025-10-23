LA NACION

Estados Unidos: Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre

Estados Unidos.- Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos: Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimest
Estados Unidos: Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestSeth Wenig - AP

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Tesla han caído un 3,68% al arranque de la sesión bursátil de este jueves en Estados Unidos, hasta US$422,83 (364,12 euros) por acción, tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre, hasta US$1373 millones (1182 millones de euros).

Las ventas se han incrementado en un 12% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de US$28.095 millones (24.189 millones de euros).

De su lado, los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta US$3430 millones (2953 millones de euros).

Este aumento de la facturación obedece a un incremento en las entregas de vehículos y al crecimiento en áreas como la de generación y almacenamiento de energía o la de servicios.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en US$4227 millones (3639 millones de euros), lo que se traduce en una caída del 9% respecto al período comprendido entre julio y septiembre de 2024.

El margen Ebitda ha sido del 15%.

Mientras, el resultado operativo disminuyó un 40% interanual a US$1600 millones (1378 millones de euros), y un margen operativo del 5,8%.

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas y destinado a desaparecer del ranking mundial
    2

    El ocaso de Tiger Woods: lejos de las canchas de golf y destinado a desaparecer del ranking mundial

  3. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    3

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  4. La jugada por la que Messi puede ser premiado por el "Gol del Año" de la MLS y los otros 15 nominados
    4

    Lionel Messi está entre los candidatos al premio al autor del “Gol del Año” de la MLS

Cargando banners ...