Estados Unidos: Tesla instala un millón de sus baterías Powerwalls en todo el mundo

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Tesla ya ha instalado 1 millón de Powerwalls, su batería doméstica compacta que almacena energía generada por paneles solares o tomada de la red eléctrica, tras diez años desde su puesta en marcha, por primera vez, en California (Estados Unidos). En concreto, la Powerwall número un millón fue instalada el 4 de septiembre en la casa de un propietario en Estados Unidos. Para llegar hasta este hito, han bastado diez años, desde la primera instalación en mayo de 2015, en California, y tras la presentación de los modelos 2 y 3 de las Powerwall. Con la capacidad de abastecer a la mayoría de los hogares europeos con una sola unidad, ayuda a las familias a ahorrar dinero al guardar el exceso de energía solar durante el día para usarla por la noche, cuando el precio de la electricidad es más alto.

Los modos de energía personalizables optimizan el almacenamiento para protección ante cortes, ahorro en la factura eléctrica y más. Totalmente integrado al ecosistema de productos Tesla, Powerwall puede gestionarse desde la aplicación Tesla y adaptarse a distintas necesidades. Cuando se combina con vehículos Tesla, Powerwall desbloquea funciones adicionales de carga como 'Charge on Solar'. Esta función gratuita permite a los propietarios de Tesla con Powerwall y sistema solar cargar sus vehículos únicamente con el excedente de energía solar. También es compatible con la carga fuera de la red, lo que reduce aún más el coste de cargar el coche en casa con energía sostenible.

"Desde su fundación en 2003, Tesla se ha enfocado en acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. Fabricando productos físicos a gran escala, Tesla ha trabajado incansablemente para sentar las bases de un renacimiento tecnológico a través del desarrollo de vehículos eléctricos, productos energéticos y robots humanoides", ha destacado la compañía.