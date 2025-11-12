Estados Unidos.- Toyota invertirá €8.639 millones en Estados Unidos en los próximos cinco años

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) - Toyota invertirá hasta US$10.000 millones (8.639 millones de euros) adicionales en sus operaciones en Estados Unidos durante los próximos cinco años, lo que elevará la inversión total de la compañía en el país norteamericano a casi US$60.000 millones (51.839 millones de euros) desde que inició operaciones en el país hace casi 70 años. Dicha cifra había sido previamente adelantada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reciente visita a Japón, y finalmente ha sido confirmada por la firma nipona este miércoles. Toyota ha anunciado esta inversión en el marco de la ceremonia de inauguración de la planta de fabricación de baterías de Toyota en Carolina del Norte. Esta planta, que ya ha comenzado oficialmente su producción, se estableció en noviembre de 2021 y es la primera planta de fabricación de baterías de Toyota fuera de Japón. Esta es además la undécima planta de fabricación de Toyota en Estados Unidos, lo que representa una inversión de casi US$14.000 millones (12.095 millones de euros) y la creación de hasta 5.100 nuevos puestos de trabajo. La nueva planta de baterías forma parte del enfoque de Toyota de ser "la mejor empresa local", invertir y producir en la zona, contribuir a la comunidad y ofrecer diversas opciones adaptadas a las necesidades locales mediante una estrategia multicanal. Toyota, en Estados Unidos, emplea a aproximadamente 50.000 personas y ha participado en el desarrollo y la fabricación de más de 35 millones de vehículos en 11 plantas de producción. "La inauguración hoy de la primera planta de baterías de Toyota en EE.UU. y la inversión adicional en el país de hasta US$10.000 millones marcan un momento crucial en la historia de nuestra compañía. Esta importante inversión en EE.UU. refuerza aún más nuestro compromiso con los empleados, clientes, concesionarios, comunidades y proveedores", ha declarado el presidente y consejero delegado de Toyota en Norteamérica, Tetsuo Ogawa.