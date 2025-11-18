Estados Unidos.- Toyota invertirá casi €790 millones en Estados Unidos para fabricar más modelos híbridos

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Toyota Motor North America, la filial de la marca japonesa en Estados Unidos, invertirá US$912 millones (786,7 millones de euros) en cinco plantas de fabricación en Estados Unidos dedicadas a la producción de vehículos híbridos para "satisfacer la creciente demanda de estos vehículos en el país", según ha anunciado la compañía.

En concreto, las plantas que recibirán esta inversión son: la sede de Buffalo en Virginia Occidental, la planta de Georgetown en Kentucky, la de Blue Springs en Mississippi, la de Jackson en Tennessee y la de Troy en Missouri.

Esta inversión forma parte del plan de inversión adicional de hasta US$10.000 millones (8.626 millones de euros) en los próximos cinco años en Estados Unidos, anunciado el pasado 13 de noviembre por la compañía.

Desde la entrada de Toyota en el mercado estadounidense hace casi 70 años, se espera que la inversión total alcance casi los US$60.000 millones (51.839 millones de euros).

Toyota emplea a aproximadamente 50.000 personas en Estados Unidos y ha participado en el desarrollo y la fabricación de más de 35 millones de vehículos en 11 plantas de producción. La última, recientemente inaugurada en Carolina del Norte, dedicada a la producción de baterías.

"Esta inversión adicional forma parte del enfoque de Toyota de ser la mejor empresa local: invertir y producir en la zona, contribuir a la comunidad y ofrecer diversas opciones adaptadas a las necesidades locales mediante una estrategia multicanal", ha concluido la compañía en un comunicado.

AUTOMOVILÍSTICAS MUEVEN SU PRODUCCIÓN PARA EVITAR LOS ARANCELES

Toyota no es la única firma automovilística que aumentará sus inversiones en Estados Unidos para intentar mitigar los aranceles de Estados Unidos en su cuenta de resultados.

En los últimos meses, se ha conocido que la surcoreana Hyundai anunció en agosto que aumentaría su inversión en Estados Unidos hasta los US$26.000 millones (22.300 millones de euros) hasta 2028.

El pasado mes de octubre, también el grupo Stellantis anunció invertir alrededor de US$10.000 millones (unos 8.580 millones de euros) en los próximos años en Estados Unidos en su plan para tener una mayor presencia en el mercado norteamericano.