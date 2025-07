Estados Unidos: Tres arquitectos valencianos construirán el primer templo español en el Burning Man, en Nevada (Estados Unidos)

VALENCIA, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - Tres arquitectos formados en la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) serán los primeros españoles en construir el Temple of the Deep, el edificio singular del festival Burning Man que se celebrará en el desierto de Black Rock, en Nevada (Estados Unidos), del 24 de agosto al 1 de septiembre. 'The man', la estatua central, y el templo salen a concurso porque son las construcciones más destacadas de este encuentro que está previsto que reúna a 80.000 personas. Se trata de construcciones efímeras que arderán, como las fallas, el 31 de agosto. "En la historia de este festival, normalmente todos los templos miraban hacia el cielo. En este caso no. Lo que busca es mirar hacia dentro de cada persona", explica Javier Bono Cremades, profesor e investigador de la UPV. Los arquitectos valencianos llevarán, entre otras, fotografías de personas fallecidas por la dana del pasado 29 de octubre. El templo del Burning Man es un espacio de recogimiento y de compartir el duelo que tiene una simbología muy fuerte. Está separado de la zona dedicada a la música, el baile y la fiesta. Es donde la gente va a procesar la pérdida de sus seres queridos. Acuden con fotos y objetos de sus seres queridos fallecidos y de sus mascotas y las dejan allí. Miguel Arraiz y Javier Bono Cremades se conocieron cuando Javier trabajaba en el estudio de arquitectura Arqueha. Juntos hicieron el Pabellón de la Capital Mundial del Diseño, en la plaza del Ayuntamiento de València, en 2022. Cuando surgió la idea de presentarse al concurso de Temple of the Deep se unió Javier Molinero, arquitecto miembro de Badallar Estudi. Miguel Arraiz tiene experiencia en fallas experimentales y hace 10 años plantó una en el Burning Man. Eso le abrió la puerta a participar en el concurso para la construcción del templo del festival, al que se presentaron 12 proyectos internacionales. ENTRE VALÈNCIA Y CALIFORNIA El equipo de diseño del templo está dividido entre València y Estados Unidos. Miguel Arraiz, en California desde febrero, es el artista líder del proyecto que coordina la captación de fondos y el equipo humano de voluntariado, que se encargará de fabricar las piezas que se ensamblarán después en el desierto. Desde València, Javier Bono y Javier Molinero han desarrollado el proyecto junto a Elisa Moliner y Josep Martí. Miguel Arraiz, Javier Bono y Javier Molinero se reunirán en California el 24 de julio y, desde allí, el 6 de agosto viajarán al desierto para coordinar el montaje del templo. "El festival tiene una filosofía de 'non-profit', pero radical. Es decir, nosotros y todas las personas que participan lo hacemos por amor al arte, por amor al festival", aclara Bono. El presupuesto asciende a US$800.000 y el festival aportará cerca de US$150.000. METROS DE ALTURA E INSPIRACIÓN JAPONESA Con 14 metros de alto y 30 de diámetro, Temple of the Deep se construirá en madera en bruto, sin colas ni productos contaminantes, porque "el festival quiere reducir al mínimo las emisiones de carbono y recoger los residuos que se dejen cuando se queme la construcción --explica Molinero--, basado en el concepto del 'leave no trace'; es decir, dejar el desierto como se encontró. La idea de los arquitectos valencianos para la construcción del templo se inspira en la técnica japonesa 'kintsugi', que literalmente significa reparación con oro. Consiste en reconstruir piezas de cerámica rotas utilizando oro de manera que, en lugar de ocultar el daño, lo destaca. Partiendo del 'kintsugi', la idea es que la pieza tiene más valor porque se ha reconstruido de la manera más adecuada posible. "El templo lo que representa es eso. Estas grietas no están construidas, no son macizas, no están uniendo las piezas, sino que lo que hace es dejar ver a través. Por las grietas puedes ver el interior. Da esa sensación de volumen y de que hay algo más allá. E intenta conectar con las personas que vayan al templo. Y por la noche se ilumina el interior y la luz saldrá por las grietas", detalla Javier Bono. VÓRTICE EN VARETA CONSTRUIDO POR MANOLO GARCÍA El paralelismo con las Fallas será aún más claro porque la construcción del vórtice correrá a cargo del artista fallero Manolo García, que con su equipo se trasladará al desierto de Nevada a levantar esta pieza con la técnica de vareta. Arraiz, Bono y Molinero estudiaron en la UPV pero son de promociones diferentes. Bono es profesor asociado del departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, da clase en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y es investigador del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Desde la Politècnica colabora con el Centro de Tecnologías Físicas en el cálculo de emisiones asociadas a la construcción y quema del templo.