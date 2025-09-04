Estados Unidos: Trump acude al Tribunal Supremo para anular el fallo judicial que declara ilegales parte de sus aranceles

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno estadounidense ha solicitado al Tribunal Supremo que revise de urgencia el fallo emitido la semana pasada por el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos que confirmó la ilegalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Donald Trump. El alto tribunal deberá decidir ahora si admite a trámite la petición gubernamental, algo que la Casa Blanca ha pedido que haga antes del 10 de septiembre. De hacerlo, se presentarán las alegaciones a principios de noviembre con vistas a resolver el litigio antes de que termine el año.

"Vamos a acudir al Tribunal Supremo, creemos que mañana [el miércoles por la noche] porque necesitamos una decisión rápida. Vamos a solicitar una resolución urgente", avanzó Trump en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press desde el Despacho Oval.

Trump aseguró que sería "devastador" que se mantenga el dictamen de la corte de apelación, el cual consideró que el republicano invocó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a decenas de socios comerciales. El fallo, que prosperó con siete votos favorables frente a cuatro en contra, avaló, sin embargo, la vigencia temporal de los aranceles hasta el 14 de octubre mientras se tramita el caso.

El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ya dictaminó en primera instancia que Trump se había excedido en su autoridad al emplear la IEEPA como herramienta para desplegar su política arancelaria.