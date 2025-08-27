Estados Unidos.- Trump amenaza con procesar a Soros por su apoyo a protestas "violentas" en Estados Unidos

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado a favor este miércoles de procesar al magnate financiero George Soros y a su hijo, Alexander Soros, por actividades delictivas debido a su presunto apoyo a las "protestas violentas" contra sus políticas migratorias en el país.

"No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a Estados Unidos, sin darle siquiera la oportunidad de respirar y ser libre. Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país", ha señalado en la red social 'Truth Social'.

El presidente ha defendido que deberían ser acusados en virtud de la ley RICO, que establece penas para actos delictivos llevados a cabo por organizaciones criminales, en medio de las teorías de la conspiración de la ultraderecha sobre el apoyo de Soros a las protestas contra las políticas antiinmigración de Trump.

En respuesta, Open Society Foundation ha asegurado en un mensaje publicado en redes sociales que "no apoya ni financia protestas violentas", por lo que ha calificado estas acusaciones de "falsas" y ha catalogado de "indignantes" las amenazas contra la familia Soros.

"Defendemos las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución de Estados Unidos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, que son sellos distintivos de cualquier democracia fuerte", ha agregado.