Estados Unidos.- Trump anuncia un arancel del 35% a las importaciones de Canadá a partir de agosto

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de aranceles del 35% a todos los bienes importados procedentes de Canadá, a partir del 1 de agosto, una medida que suprimirá si las empresas canadienses deciden trasladar la fabricación de sus productos a territorio estadounidense. "A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a Canadá un arancel del 35% sobre los productos canadienses enviados a Estados Unidos, independiente de todos los aranceles sectoriales", ha señalado en una carta dirigida al primer ministro del país vecino, Mark Carney, y que ha difundido como viene siendo habitual en su cuenta de Truth Social. No obstante, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado en la misiva que "no habrá ningún arancel si Canadá o las empresas de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos" y a este respecto ha señalado que las autoridades estadounidenses harán "todo lo posible para" autorizar "de forma rápida, profesional y rutinaria" el traslado de dichas operaciones. "En otras palabras, en cuestión de semanas", ha agregado. Asimismo, se ha mostrado abierto a modificar el gravamen --"al alza o a la baja"-- si Ottawa "trabaja conmigo para detener el flujo de fentanilo". En este sentido, ha acusado al Gobierno del país vecino de tomar represalias "en lugar de colaborar" cuando Washington impuso a principios de febrero aranceles del 25% a las importaciones canadienses --como hizo con México y del 10% a las de China-- alegando la "gran amenaza de extranjeros ilegales y de las drogas mortales". Por otra parte, ha justificado esta medida por las "muchas políticas arancelarias y no arancelarias y barreras comerciales, que causan déficits comerciales insostenibles contra los Estados Unidos". "Canadá aplica aranceles extraordinarios a nuestros productores de leche, de hasta el 400%, y eso suponiendo que nuestros productores de leche tengan acceso a vender sus productos a la población de Canadá", ha asegurado. Como en anteriores ocasiones, el mandatario estadounidense ha amenazado a las autoridades canadienses con añadir al 35% anunciado "cualquiera que sea la cifra en la que decidan aumentar sus aranceles" a productos estadounidenses. Por su parte, el primer ministro canadiense ha asegurado que seguirá defendiendo "firmemente" a trabajadores y empresas nacionales "mientras trabajamos hacia la fecha límite revisada del 1 de agosto". Además, ha defendido que su Gobierno "ha realizado progresos vitales para detener el azote del fentanilo" en el continente en un mensaje en su cuenta de la red social X, reafirmando su compromiso con Washington "para salvar y proteger a las comunidades de ambos países". Por otra parte, ha aprovechado para enviar un mensaje en clave interna, para reiterar a los ciudadanos que "estamos construyendo una Canadá fuerte", defendiendo los "progresos significativos en la construcción de una economía canadiense" alcanzados en todos los niveles de la administración. "Estamos preparados para construir una serie de nuevos grandes proyectos de interés nacional. Estamos reforzando nuestras asociaciones comerciales en todo el mundo", ha aseverado.