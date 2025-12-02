Estados Unidos.- Trump dará a conocer a principios de 2026 al elegido para suceder a Jerome Powell al frente de la Fed

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que dará a conocer a principios de 2026 al que será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed) una vez que en mayo de 2026 expire su mandato.

"Comunicaremos al que sea, probablemente, a principios del próximo año", ha asegurado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la Casa Blanca, en la que, además, ha calificado a Powell de "buey testarudo".

De esta forma, el mandatario ha evitado confirmar si el elegido será finalmente Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Su nombre ha sido señalado por los medios estadounidenses como el favorito para el relevo.

A Hassett se le considera alineado con la postura de Trump de que la Fed debe ser más proactiva recortando los tipos de interés para estimular el crecimiento económico y abaratar los costes de financiación del Gobierno.

A mediados de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro y encargado del proceso de selección del nuevo líder de la Fed, adelantó que el nombre elegido probablemente se haría público antes de Navidad, aunque recordó que dicho anuncio era una prerrogativa presidencial.

Para entonces, la lista de candidatos al banco central de EE.UU. se había reducido a cinco tras una primera ronda de entrevistas desde los once iniciales.

Los cinco finalistas eran los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.