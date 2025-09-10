Estados Unidos: Trump insta a la UE a imponer aranceles de hasta el 100% a China e India para que obliguen a Putin a negociar

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se habría ofrecido a castigar a China e India con unos aranceles de hasta el 100% para que ambas capitales fuercen a la Rusia de Vladimir Putin a negociar el fin de la guerra de Ucrania, pero solo si la Unión Europea tomaba la iniciativa y los imponía ella en primera instancia. Según ha adelantado Financial Times, el mandatario ha animado a Bruselas a adoptar unos gravámenes de hasta el 100% sobre las importaciones de ambas potencias que, posteriormente, serían "imitados" desde Washington.

"El presidente vino esta mañana y aseguró que el enfoque obvio es que todos debemos imponer unos aranceles drásticos y que hay que mantenerlos hasta que los chinos acepten dejar de comprar petróleo [ruso]. Realmente no hay muchos otros lugares a los que pueda ir ese petróleo", ha explicado una fuente estadounidense consultada por FT. La propuesta de Trump, que ha sido formulada este mismo martes durante una reunión con altos representantes de EE.UU. y de la UE, se enmarca en el hartazgo de la Casa Blanca con Putin, que prosigue con sus ataques sobre territorio ucraniano pese a los recientes intentos por desbloquear la vía diplomática.