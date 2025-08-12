Estados Unidos.- Trump pone al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales al economista conservador EJ Antoni

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado al economista E.J. Antoni, actual economista jefe de la organización conservadora The Heritage Foundation, como próximo comisionado al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), después del cese a principios de agosto de la anterior responsable, Erika McEntarfer.

"Me complace anunciar que nomino al respetado economista Dr. E.J. Antoni como próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales. Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean HONESTAS y PRECISAS. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo cargo. ¡Felicitaciones, E.J.!", ha anunciado Trump a través de su perfil en TruthSocial. EJ Antoni, quien se ha mostrado públicamente a favor de la desregulación y ha criticado la labor de la Reserva Federal de EEUU, ha venido criticando la labor de la oficina estadística del Departamento de Trabajo en los últimos años, señalando el sesgo al alza de los informes de empleo iniciales, ya que "todos los datos pospandémicos han sido altamente problemáticos".

Asimismo, el economista ha señalado que existen mejores maneras de recopilar, procesar y difundir datos, afirmando hace unos días que "esa es la tarea del próximo comisionado de la BLS", ya que solo la entrega constante de datos precisos de manera oportuna reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años en la oficina estadística. Donald Trump contribuyó a alimentar la desconfianza en los datos oficiales con la destitución el pasado 1 de agosto de Erika McEntarfer como comisionada de la BLS, apenas unas horas después de que la agencia publicase su informe mensual de empleo correspondiente a julio, con un crecimiento de la ocupación mucho menor de lo esperado y revisara de forma sustancial los datos de mayo y junio.