Estados Unidos.- Trump presume del "excelente" dato de PIB de EEUU y lo atribuye a los aranceles

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en atribuir la fuerte aceleración del crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que ha calificado de "excelente", al efecto de los aranceles y a la buena gestión de su Gobierno.

"Los aranceles son responsables de las EXCELENTES cifras económicas de EE.UU. RECIÉN ANUNCIADAS... ¡Y SOLO MEJORARÁN!", ha afirmado Trump a través de TruthSocial, presumiendo que la aceleración del crecimiento se ha logrado "SIN INFLACIÓN y con GRAN SEGURIDAD NACIONAL", por lo que ha recordado la importancia de que el Tribunal Supremo de EEUU no revierta sus medidas comerciales. "¡Oremos por la Corte Suprema de EEUU!", ha apuntado.

El PIB de EEUU experimentó un crecimiento del 1,1% en el tercer trimestre frente a los tres meses inmediatamente anteriores, según la estimación preliminar publicada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, prevista originalmente para el pasado 30 de octubre, pero que fue aplazada como consecuencia del cierre de Gobierno.

En cifras anualizadas, las preferidas por la oficina estadística estadounidense, el avance del PIB fue del 4,3%, cinco décimas más y su mejor marca en dos años.

La aceleración de la expansión de la economía estadounidense en el tercer trimestre reflejó el aumento del gasto de los consumidores, las exportaciones y el gasto público que se vieron parcialmente compensados por una disminución de la inversión. Asimismo, las importaciones, que se restan en el cálculo del PIB, disminuyeron.

"El PIB del tercer trimestre fue del 4,3%, superando con creces las expectativas del 3,2%. 60 de los 61 economistas de Bloomberg se equivocaron, pero "TRUMP" y otros genios acertaron", ha comentado el presidente de EEUU, para quien este buen dato "se debe al buen gobierno y a los aranceles".

"El gasto del consumidor es FUERTE, las exportaciones netas han SUBIDO MUCHO, las importaciones y los déficits comerciales han BAJADO MUCHO, ¡y NO HAY INFLACIÓN! Gracias a mi ley tributaria (¡EL GRAN Y HERMOSO PRESUPUESTO!) y a los aranceles, la inversión está batiendo récords", ha defendido el presidente estadounidense, para quien "la edad dorada económica de Trump avanza a toda máquina: ¡Aún no han visto nada!".