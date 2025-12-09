Estados Unidos.- Trump se plantea modificar algunos aranceles para bajar los precios

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para quien la economía estadounidense bajo su mandato merece una matrícula de honor, ha dejado abierta la puerta a la implementación de nuevas excepciones a su política arancelaria con el objetivo de bajar los precios de productos puntuales, aunque también ha advertido de que en otros casos puede decidir a la inversa y elevar los gravámenes.

En una entrevista con 'Politico', donde el inquilino de la Casa Blanca califica con una nota de 'A+' (equivalente a matrícula de honor) la situación de la economía estadounidense tras casi un año de su segundo mandato presidencial, Trump subraya que ya se han aplicado excepciones arancelarias a algunos productos, como el café o los plátanos, para bajar los precios y ha admitido la posibilidad de nuevas modificaciones a la baja, pero también al alza, en el futuro.

El pasado mes de noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva para reducir los aranceles de diversos alimentos básicos como el café, la carne de vacuno o múltiples frutas debido a que estos productos no se producen en suficiente cantidad en el país y con el fin de abaratar la cesta de la compra de los estadounidenses, después de que candidatos demócratas ganaran las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey además de la Alcaldía de Nueva York con campañas centradas en la economía y, en particular, en la asequibilidad de los alimentos.

Al ser cuestionado directamente sobre la posibilidad de implementar más excepciones arancelarias, Trump ha respondido afirmativamente, aunque ha advertido de que se trata de "exenciones muy pequeñas", defendiendo el aumento billonario de la recaudación logrado con su política arancelaria.

"Dieciocho billones... debido a los aranceles, US$18.000.000.000 (15,4 billones de euros) están entrando a nuestro país", ha presumido.

En este sentido, si bien se ha mostrado abierto a la posibilidad de reducir las tarifas para "algunos" bienes, también ha advertido de que "en otros aumentará los aranceles".

En cualquier caso, Trump ha insistido en que heredó de Joe Biden "un desastre total", con los precios en su punto más alto a su retorno a la Casa Blanca, algo que se habría revertido desde su vuelta a la presidencia. "Han pasado 10 meses. Es increíble lo que hemos hecho", ha afirmado.

De tal modo, no ha dudado en dar una nota 'A+', equivalente a una matrícula de honor, a la economía estadounidense bajo su presidencia. "A+ (...) Sí, A+ ++++", ha apostillado.