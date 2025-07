Estados Unidos: UGT lamenta la aparente "falta de reciprocidad" en los aranceles tras el acuerdo entre EEUU y la UE

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha lamentado la aparente "falta de reciprocidad" en los aranceles tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE), que establece gravámenes del 15% para productos europeos y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales así como adquisiciones de energía y armamento. En este sentido, el sindicalista ha asegurado que el acuerdo no le ha sonado "bien" y que no ve "el beneficio" en materia energética para la Unión Europea (UE), aunque ha indicado que estas son las primeras impresiones y desde el sindicato deben aún estudiar el acuerdo a fondo. "Lo queremos estudiar, queremos ver qué es lo que ha ocurrido y ahí nos podría llevar aparejado cuál es el impacto en el empleo", ha indicado Luján al ser preguntado por la cuestión durante la rueda de prensa para presentar el informe 'El elevado precio de la vivienda se come los salarios'. En este sentido, ha señalado que los datos sobre el impacto en el empleo en España cuando empezó la crisis arancelaria, en un principio menores porque Estados Unidos no entraba entre los principales socios comerciales del país, no eran "datos reales" porque lo que se exporta en países del entorno "se está fabricando en España". "Algunos de los coches que se exportan, por ponerte un ejemplo, por parte de Alemania, una parte se están produciendo aquí en España, se está fabricando aquí en España", ha expuesto. No obstante, ha recalcado que 2025 ha sido en España un "buen año" para el empleo y la economía, ya que es el país que más crece de la Unión Europea y los datos del mercado laboral español están siendo "magníficos".