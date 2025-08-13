Estados Unidos: Un magnate de la NHL acuerda comprar los Portland Trail Blazers por más de US$4000 millones

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

El propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, Tom Dundon, ha acordado comprar los Portland Trail Blazers por poco más de US$4000 millones (unos 3500 millones de euros), adquiriendo del patrimonio de Paul G. Allen dicha franquicia de la NBA asentada en Oregón (Estados Unidos).

Así lo confirmaron este miércoles las webs de ‘Sportico’ y de la ESPN, precisando que Dundon tiene la intención de mantener al equipo en Portland. Otros miembros del grupo inversor encabezado por Dundon son Marc Zahr (copresidente de Blue Owl Capital) y Sheel Tyle (fundador y codirector ejecutivo de Collective Global).

Los Trail Blazers anunciaron el pasado mayo que saldrían formalmente a la venta “y que las ganancias de su venta se destinarían a iniciativas filantrópicas”, acorde a la ESPN. No obstante, cualquier transacción al respecto de esta franquicia necesitará ser aprobada por la NBA.

Paul G. Allen, cofundador de Microsoft, falleció por culpa del cáncer en 2018 y su testamento estipulaba la venta de los Trail Blazers “en algún momento”. Su hermana, Jody Allen, ha actuado como gobernadora del equipo y albacea del fideicomiso familiar durante ese tiempo.

Desde el fideicomiso se ha declarado que los Seattle Seahawks, equipo de la NFL del cual también es propietario, no formarán parte de esta operación. Tampoco lo será la participación del 25% que tiene en el Seattle Sounders FC, equipo de la MLS y que hace mes y medio jugó contra el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes de la FIFA.