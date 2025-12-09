Estados Unidos.- Un tribunal de EEUU anula la orden de Trump contra nuevos proyectos eólicos en el país

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

Una jueza federal ha anulado la orden ejecutiva sobre energía eólica promulgada el pasado mes de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que paralizaba la concesión de permisos y autorizaciones al desarrollo de proyectos de energía eólica tanto terrestre ('onshore') como marina ('offshore') al considerar que se trata de una medida "arbitraria" y "caprichosa".

"Tras revisar los alegatos de las partes y celebrar una audiencia, el Tribunal concluye que la 'Orden de Eólica' constituye una medida arbitraria, caprichosa e incompatible con la ley", recoge en su sentencia la jueza Patti Saris, del Tribunal de Distrito de Boston, que declara "ilegal y anula" dicha 'Orden de Eólica'.

De este modo, el fallo del Tribunal apoya la demanda presentada por 17 Estados y el Distrito de Columbia contra la orden emitida por Donald Trump el pasado 20 de enero, el primer día de su segundo mandato como presidente de EEUU.

"Ganamos nuestra demanda e impedimos que la Administración Trump bloqueara una serie de nuevos proyectos de energía eólica", ha celebrado la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, para la que se trata de "una gran victoria" en la lucha por seguir combatiendo la crisis climática y proteger una de las mejores fuentes de energía limpia, confiable y asequible.

De su lado, la consejera delegada de la empresa estadounidense de energía eólica marina Oceantic Network, Liz Burdock, ha celebrado la "buena noticia" de la decisión judicial para los trabajadores y empresas de EEUU, así como por el importante alivio que la industria eólica brindará para reducir "los desorbitados precios de la electricidad".

"Revocar la suspensión general e ilegal de la tramitación de permisos para la energía eólica marina es necesario para lograr las prioridades energéticas y económicas de nuestro país", ha comentado Burdock, para quien es fundamental proteger los intereses comerciales estadounidenses de la politización del sector energético.

Las compañías europeas del sector han recibido la decisión con fuertes subidas en el arranque de la sesión del martes. De este modo, los títulos de Orsted subían hasta un 4,4% y los de Vestas un 3,69%, mientras los de Nordex avanzaban hasta un 3,25% y un 1,44% los de Siemens Energy.