Estados Unidos: Uzbekistan Airways encarga a Boeing el pedido más grande de su historia, hasta 22 aviones 787 Dreamliners

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Uzbekistan Airways ha comprado a Boeing 22 aviones 787-9, con opción a ocho más, lo que supone el mayor pedido individual en la historia de la aerolínea, permitiendo modernizar su flota de fuselaje ancho y generar, al mismo tiempo, cerca de 35.000 empleos en Estados Unidos. Tal y como explica el comunicado, el fabricante y el Ministerio de Transporte de Uzbekistán han firmado también un memorando de cooperación para explorar oportunidades de ampliar aún más el ecosistema de aviación del país.

"Con este nuevo contrato, reforzamos aún más la posición de nuestra aerolínea y de nuestro país como centro de aviación líder en Asia Central, al tiempo que ofrecemos a nuestros pasajeros una mayor conectividad global", ha valorado el presidente de Uzbekistan Airways, Shukhrat Khudaikulov.

Precisamente, la compañía aérea, la primera de Asia Central en operar el 787, aprovecha esta flota de aviones para conectar mercados en Europa, Asia y Estados Unidos, incluyendo un vuelo directo a la ciudad de Nueva York. En este contexto, desde Boeing ha asegurado que el 787-9 permitirá a Uzbekistan Airways ampliar sus rutas internacionales a Estados Unidos y otros destinos de larga distancia, a medida que sigue aumentando la demanda de viajes internacionales.

En palabras del vicepresidente sénior de Ventas Comerciales y Marketing de la firma estadounidense, Brad McMullen, "valoramos nuestra colaboración de casi 30 años con Uzbekistan Airways y seguiremos apoyando su estrategia de crecimiento a medida que amplían las conexiones entre la región y el mundo".