Estados Unidos.- Vanguard lanza tres ETFs de renta fija sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos

MADRID, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Vanguard ha anunciado este jueves el lanzamiento de tres fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de renta fija sobre bonos de Estados Unidos, en tanto que replican títulos con duraciones, respectivamente, de uno a tres años, de tres a siete años y de siete a diez años.

La entidad ha detallado en un comunicado que los vehículos, denominados 'Vanguard US Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF', 'Vanguard US Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF' y 'Vanguard US Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF', permiten a los inversores gestionar la duración de sus carteras con mayor precisión a lo largo de la curva de tipos.

Los nuevos productos, con comisiones de entre un 0,05% y un 0,1%, cotizarán en la Bolsa de Londres, Fráncfort y Ámsterdam, en tanto que se han elevado a diez el número de fondos de renta fija que Vanguard ha lanzado en Europa en lo que va de año.

El responsable de desarrollo de producto en Vanguard Europa, Mark Fitzgerald, ha señalado que estas estrategias permitirán a los inversores ajustar su exposición a la curva tipos de bonos del Tesoro de Estados Unidos con mayor precisión, alineando así su asignación de activos con sus objetivos de inversión, en un formato de bajo coste y alta calidad.

"Nuestro propósito es ayudar a los clientes a construir carteras duraderas que aporten valor real a los inversores mediante rentabilidades positivas reales, replicando los índices de Bloomberg e invirtiendo en bonos del Tesoro estadounidense", ha explicado.

Vanguard cuenta ya a través de estas incorporaciones con 46 productos indexados de renta fija disponibles en Europa, mientras que el monto de activos bajo gestión se sitúa en US$2,6 billones.