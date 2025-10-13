Estados Unidos: Video: Díaz celebra el alto el fuego en Gaza pero alerta de que no puede convertirse en un "protectorado" de Trump

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) para presentar una propuesta de reforma de vivienda elaborada por Sumar.

Díaz ha subrayado que la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás y que se mantenga el alto el fuego es una "buena noticia sin duda", pero ha insistido en que el futuro de Palestina debe recaer en su pueblo y no puede convertirse en un "protectorado" de Estados Unidos. En contraposición, la vicepresidenta ha señalado que las instituciones internacionales deben ser "la llave y las garantes de la paz" en Gaza, al insistir en que el plan de Trump entraña "demasiadas incertidumbres". Por ello, ha vuelto a reivindicar la necesidad de impulsar una conferencia de paz en Madrid sobre la paz en Gaza que aporte las "debidas garantías" a los palestinos de que sus derechos son "respetados". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1017490/1/diaz-celebra-alto-fuego

-alerta-no-puede-convertirse-protectorado-trump

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06