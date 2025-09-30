Estados Unidos.- VIDEO: Feijóo cree que las diferencias de Sánchez y Díaz sobre Gaza evidencian su "desgobierno hipócrita"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este martes contra lo que ha considerado como el "desgobierno hipócrita" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tras las desavenencias entre los socios de Gobierno en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con el conflicto en Gaza, una iniciativa que, a su vez, ha calificado como "una esperanza sólida para la paz" en la zona. Se refiere Feijóo a las diferencias mostradas en el seno del Ejecutivo en torno al anuncio de Trump para Gaza, después de que Sánchez haya celebrado la iniciativa y Díaz, junto a los ministros de Sumar, la haya rechazado al considerar que "no ha contado con Palestina ni con sus instituciones". A su vez, el líder del PP alude, de forma velada, a las declaraciones realizadas por el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, adscrito al grupo de Sumar, que ha instado a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, un día después de que el Gobierno haya incumplido el plazo constitucional para presentarlos. En declaraciones a los periodistas desde el Senado, el líder del PP ha acusado a Sánchez y Díaz de "decir lo que les interesa para su electorado" sin importarles "la solvencia internacional de España". "Lo que hemos visto esta mañana es que Sánchez no gobierna su Gobierno y que la señora Yolanda Díaz no gobierna su partido. Esto es un desgobierno hipócrita, porque cada uno está diciendo lo que le interesa para su electorado, y lo que menos les importa es la solvencia internacional de España", ha opinado Feijóo. ESPAÑA TIENE "CADA VEZ MENOS REPUTACIÓN INTERNACIONAL" Es por esta razón por la que España "tiene cada vez menos reputación en el ámbito internacional", porque el presidente "no es capaz de ordenar su Gobierno" y la líder de Sumar "no es capaz de ordenar su grupo parlamentario". "España no se merece este disparate", ha zanjado. Sobre la propuesta de Trump para Gaza, Feijóo ha celebrado lo que ha considerado como "una esperanza sólida para la paz", puesto que el plan "abre la puerta a parar la guerra" y contempla "la entrega de los rehenes, reconstruir Gaza, que Gaza siga siendo territorio palestino y que siga gobernada por palestinos". "Es la oportunidad que tenemos para parar este disparate que se está produciendo en Oriente Medio y en la Franja de Gaza. Espero y deseo que esto llegue a buen término; el futuro de los palestinos no es Hamás, el futuro de los palestinos es la paz y la convivencia con el Estado de Israel, lo que hemos apoyado desde el primer instante", ha agregado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1013658/1/feijoo-cree-diferencias -sanchez-diaz-gaza-evidencian-desgobierno-hipocrita TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06