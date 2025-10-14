Estados Unidos.- Viscofan se hunde más de un 15% pese a negar "categóricamente" las acusaciones sobre su planta en EE.UU.

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Viscofan caían este martes más de un 15% en Bolsa hacia las 17.00 horas, después de la publicación de un reportaje en el medio de comunicación norteamericano Hunterbrook Media que denuncia la situación de su fábrica en Danville, Illinois (Estados Unidos), que pasa por la contaminación ambiental, impacto negativo en la salud, prácticas laborales peligrosas y ausencia de protección sindical.

Viscofan ha negado "categóricamente" las acusaciones realizadas por dicho medio sobre incumplimientos medioambientales en la planta de Viscofan en Danville que dañen la salud de sus trabajadores o del entorno, según ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La planta de Viscofan en Danville cumple con estrictas medidas medioambientales, que son monitoreadas regularmente por la Administración americana, no habiéndose reportado incumplimientos graves en esta materia", ha asegurado la compañía navarra.

Viscofan ha subrayado que tiene una "sólida" trayectoria en Estados Unidos, con más de treinta años vendiendo y produciendo envolturas en este país.

"Estamos muy orgullosos de las cerca de 600 personas que trabajan diariamente en nuestras instalaciones en Danville, Nueva Jersey y Montgomery, cumpliendo con estrictos estándares locales e internacionales de calidad, seguridad y bienestar de los empleados", ha señalado el grupo, que ha añadido que cuenta con políticas medioambientales y de seguridad que son "pilares" en su modelo de negocio.

"Garantizamos entornos laborales seguros y transparentes, y mantenemos un compromiso constante con la excelencia operativa y la protección de nuestros equipos, como lo demuestra la información auditada regularmente que la empresa publica anualmente, y que aborda muchas de las preocupaciones que se han planteado", ha asegurado la compañía.