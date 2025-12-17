Estados Unidos.- Vodafone amplía el 'roaming' gratuito en EE.UU. incluido en determinadas tarifas hasta el 30 de junio de 2026

MADRID, 17 dic. 2025 (Europa Press) - Vodafone España ha ampliado el 'roaming' gratuito en Estados Unidos con los planes que incluyen una línea móvil ilimitada hasta el próximo 30 de junio de 2026, según ha informado en un comunicado. Cabe señalar que el 'roaming' es el servicio que permite utilizar el teléfono móvil en el extranjero del mismo modo que si el usuario estuviese en su país y por el cual, según la región, las operadoras cobran un recargo. De esta forma, los clientes que ya dispusiesen del 'roaming' gratuito en Estados Unidos seguirán teniendo incluido este servicio hasta el 30 de junio del año que viene, mientras que para los nuevos usuarios estará disponible en determinados planes móviles y convergentes. Otros destinos adicionales a la Unión Europea (donde el 'roaming' sin recargos para usuarios europeos es obligatorio y automático) en los que Vodafone España ofrece itinerancia gratuita son Reino Unido, Suiza o Turquía, ha apuntado la teleco, que dispone de tarifas especiales para otros países.