Estados Unidos. W2M reafirma su apuesta por el mercado británico en una nueva participación en la feria WTM de Londres

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - World2Meet (W2M) participa un año más en la WTM de Londres, que se celebra estos días, donde presenta sus pilares estratégicos en el mercado británico, a través de acuerdos con cadenas hoteleras en el Mediterráneo, Caribe y Estados Unidos. En concreto, la división de viajes de Grupo Iberostar cuenta con un stand de 152 m2, en el que un equipo de casi 50 profesionales representa las divisiones de W2M Bedbank y W2M DMC, además de sus soluciones de receptivo y experiencias internacionales, entre las que destacan BDXperience (Caribe), World Dimension (EE.UU.), DMC Cruises y Cities. En el marco de la feria, la compañía ha resaltado que su inversión hotelera se ha duplicado con el objetivo de ofrecer una cartera "más consolidada y competitiva". Tal y como explica, estos acuerdos estratégicos se comercializan en exclusiva en el ámbito B2B a través de W2M Bedbank. Asimismo, la compañía ha reforzado su oferta a través de O7 Hotels, la cadena hotelera del grupo, que "incorpora una cuidada selección de establecimientos en destinos clave y con especial relevancia para el mercado británico". "La WTM de Londres es una cita clave para reafirmar nuestro compromiso con el mercado británico, uno de los más estratégicos para el grupo. Este año presentamos una propuesta sólida, basada en el crecimiento hotelero, la innovación y la cooperación con nuestros socios, con el objetivo de fomentar las reservas anticipadas y minimizar la dependencia de la última hora", ha destacado el director general comercial hotelera W2M, Mark Nueschen.