Estadounidense Alex Honnold escala el rascacielos Taipéi 101 sin sogas

TAIPÉI (AP) — El escalador estadounidense Alex Honnold ascendió el rascacielos Taipéi 101 el domingo sin sogas ni equipo de protección

Los vítores estallaron desde una multitud a nivel de calle cuando Honnold llegó a la cima de la aguja de la torre de 508 metros (1.667 pies) aproximadamente 90 minutos después de haber comenzado su ascenso. Vestido con una camiseta roja de manga corta, Honnold agitó los brazos de un lado a otro sobre su cabeza

"Pensé: ‘¡qué vista, es increíble, qué día tan hermoso!’", afirmó. "Hacía mucho viento, así que pensé: ‘no te caigas de la aguja’. Estaba tratando de equilibrarme bien. Pero dije: ‘¡qué posición increíble, ¡qué manera tan hermosa de ver Taipéi!’"

Honnold, conocido por su ascenso sin cuerdas a The Captain, un monolito del Parque Nacional Yosemite en su país, subió por una esquina del Taipéi 101 usando pequeñas salientes en forma de L como puntos de apoyo. Periódicamente, tuvo que maniobrar y trepar por los lados de grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la torre, subiéndose con sus manos desnudas

El edificio tiene 101 pisos. La parte más difícil de escalar serían los 64 pisos de la sección media: las "cajas de bambú" que le dan al edificio su aspecto característico. Dividido en ocho, cada segmento tiene ocho pisos de escalada empinada y sobresaliente seguidos de balcones, donde el escalador tomó breves descansos mientras ascendía

La escalada en solitario de Honnold del icónico edificio en la capital de Taiwán fue transmitida en vivo por Netflix con un retraso de diez segundos. El ascenso, originalmente programado para el sábado, se retrasó 24 horas debido a la lluvia

Tener una multitud animando fue inusual y un poco desconcertante al principio para Honnold, cuyas escaladas suelen ser en áreas remotas

“Cuando estaba dejando el suelo, pensé ‘¡oh, es un poco intenso, hay tanta gente mirando!’”, expresó. "Pero luego, honestamente, todos me deseaban lo mejor. Básicamente, esto sólo hace que toda la experiencia se sienta casi más festiva, toda esta gente agradable está apoyándome y pasándola bien"

La escalada generó tanto emoción como preocupación por las implicaciones éticas de intentar una empresa de tan alto riesgo en una transmisión en directo

Honnold no es el primer escalador en ascender el Taipéi 101, pero sí es el primero en hacerlo sin cuerdas. El escalador francés Alain Robert trepó el edificio en la Navidad de 2004 como parte de la gran inauguración de lo que entonces era el rascacielos más alto del mundo

___

El periodista de video de Associated Press Taijing Wu y el escritor Ken Moritsugu en Beijing contribuyeron con este despacho