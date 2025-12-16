Estadounidense Liberty Networks construirá primer cable submarino de El Salvador

La empresa estadounidense Liberty Networks fue seleccionada para construir el primer cable submarino de comunicaciones de El Salvador, que se extenderá a lo largo de 1.800 km en el Pacífico, anunciaron este martes fuentes oficiales.

La obra demandará una inversión de US$145 millones que provendrán de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobado en 2024. Se espera que la infraestructura entre en operación en el segundo semestre de 2028.

"La alianza entre Estados Unidos y El Salvador sigue siendo sólida", señaló la oficina de asuntos del hemisferio occidental del gobierno estadounidense, en un mensaje compartido en X por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Liberty Networks, que opera en varios países de la región, se encargará del diseño, la construcción y el despliegue del cable, según un comunicado de la compañía.

Con este desarrollo, El Salvador verá incrementada "la capacidad" de transmisión de datos y "mejorará" su conexión a internet, agregó la empresa.

Bukele mantiene una estrecha relación con Trump, que respalda firmemente su controvertida guerra contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por el mandatario estadounidense.

Bukele, quien asegura que busca convertir a su país en referente tecnológico regional, y el multimillonario Elon Musk anunciaron el pasado jueves una "alianza" para el uso de Grok, la inteligencia artificial de la red social X, en las escuelas públicas de El Salvador.