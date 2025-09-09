Estadounidense Parks cae en primera ronda del WTA de Guadalajara

La estadounidense Alycia Parks quedó fuera del torneo WTA 500 de Guadalajara este lunes al caer en la primera ronda ante la checa Darja Vidmanova, quien se llevó una victoria contundente en dos sets.

Vidmanova, número 161 del mundo, venció a Parks, 58 en el ranking de la WTA y séptima preclasificada, en parciales de 6-2 y 6-4 en una hora con 21 minutos.

Para la raqueta checa, esta fue su primera victoria en el cuadro principal de un torneo WTA y primera ante una rival 'Top 60'.

En otro partido de la jornada, la estadounidense Iva Jovic (73/WTA) se impuso a la polaca Katarzyna Kawa (120/WTA) en tres mangas con pizarra 6-4, 4-6 y 6-3, en dos horas con siete minutos.

El Abierto WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte US$1 millón en premios.

--Resultados del lunes en primera ronda:

Darja Vidmanova (CZE) a Alycia Parks (USA/N.7) 6-2, 6-4

Nikola Bartunkova (CZE) a Nicole Fossa (ITA) 6-4, 6-2

Victoria Jimenez (AND) a Elena Pridankina (RUS) 6-4, 6-3

Iva Jovic (USA) a Katarzyna Kawa (POL) 6-4, 4-6, 6-3

str/gfe