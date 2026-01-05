Estadounidense Quintero gana la etapa del Dakar en autos, Al Attiyah nuevo líder

El estadounidense Seth Quintero ganó la segunda etapa en autos del Rally Dakar, este lunes en Al-Ula (Arabia Saudita), tras la que el catarí Nasser Al Attiyah se colocó líder de la clasificación general.

En la meta, Quintero superó por 1'42" a su compañero en Toyota Henk Lategan y en 1'56" al vigente ganador de la prueba, el saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive).

Tras 504 km de etapa, con más de 400 km de tramo cronometrado entre Yanbu y Al-Ula, los dos españoles con más posibilidades de luchar por la victoria, Carlos Sainz y Nani Roma, ambos con Ford, perdieron casi 12 minutos con respecto a Quintero.

El nuevo líder es Al Attiyah (Dacia), pese a terminar octavo a seis minutos y medio del ganador del día.

El ganador de la legendaria carrera en cinco ocasiones (2011, 2015, 2019, 2022 y 2023) cuenta con solo siete segundos de ventaja con respecto a Quintero en la general, con Sainz y Roma a menos de ocho minutos del líder.

El martes se disputará la tercera etapa, con inicio y final en Al-Ula, en la que se recorrerán un total de 666 km, con 422 cronometrados.