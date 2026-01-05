LA NACION

Estadounidense Quintero gana la etapa del Dakar en autos, Al Attiyah nuevo líder

El estadounidense Seth Quintero ganó la segunda etapa en autos del Rally Dakar, este lunes en Al-Ula (Arabia Saudita), tras la que el catarí Nasser Al Attiyah se...

Estadounidense Quintero gana la etapa del Dakar en autos, Al Attiyah nuevo líder
Estadounidense Quintero gana la etapa del Dakar en autos, Al Attiyah nuevo líder

El estadounidense Seth Quintero ganó la segunda etapa en autos del Rally Dakar, este lunes en Al-Ula (Arabia Saudita), tras la que el catarí Nasser Al Attiyah se colocó líder de la clasificación general.

En la meta, Quintero superó por 1'42" a su compañero en Toyota Henk Lategan y en 1'56" al vigente ganador de la prueba, el saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive).

Tras 504 km de etapa, con más de 400 km de tramo cronometrado entre Yanbu y Al-Ula, los dos españoles con más posibilidades de luchar por la victoria, Carlos Sainz y Nani Roma, ambos con Ford, perdieron casi 12 minutos con respecto a Quintero.

El nuevo líder es Al Attiyah (Dacia), pese a terminar octavo a seis minutos y medio del ganador del día.

El ganador de la legendaria carrera en cinco ocasiones (2011, 2015, 2019, 2022 y 2023) cuenta con solo siete segundos de ventaja con respecto a Quintero en la general, con Sainz y Roma a menos de ocho minutos del líder.

El martes se disputará la tercera etapa, con inicio y final en Al-Ula, en la que se recorrerán un total de 666 km, con 422 cronometrados.

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...