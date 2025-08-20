Estadounidense Textor asoma "probable" permanencia de Botafogo en Eagle

El propietario del Botafogo, el estadounidense John Textor, reconoció el martes que una recompra de acciones es "una opción", pero mantuvo abierta la posibilidad de mantener al equipo de Rio de Janeiro en el grupo trasnacional Eagle Football Holdings, al que pertenece el Olympique de Lyon.

Textor negó, en un comunicado enviado a la prensa, noticias publicadas en medios de Brasil sobre una inminente "oferta de adquisición" del equipo.

"No son verdaderas", subrayó el magnate. "La compra por la gestión es apenas una de las opciones que han sido consideradas y es probable que permanezcamos unidos a nuestra actual red multiclubes", agregó.

Las acciones mayoritarias de Eagle en el Botafogo están congeladas desde el 31 de julio por orden de un juez de Rio de Janeiro, a raíz de una deuda del conglomerado con el equipo y, según la decisión obtenida por la AFP, un "riesgo manifiesto" de que "no sea saldada" por la crisis financiera del Lyon.

El 17 de julio, los socios del club carioca aprobaron transferir activos de la institución como garantía para un nuevo holding en Islas Caimán.

Los socios del estadounidense en Eagle, según un documento judicial, solicitaron a la justicia brasileña "suspender los efectos" del acto, que podría derivar en una recompra de acciones y la separación del Botafogo del grupo.

"Estamos teniendo conversaciones productivas, dentro de Eagle, para resolver todas las divergencias entre los accionistas y tomar una decisión", resaltó el martes Textor.