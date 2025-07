Estadounidense Tim Mayer, candidato a presidir la FIA

El estadounidense Tim Mayer anunció el viernes su candidatura para presidir la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en diciembre contra el actual presidente emiratí Mohamed Ben Sulayem, candidato a su reelección.

Hijo del exdirector de McLaren Teddy Mayer, este excomisario de carrera en el seno de la FIA salió de la federación en noviembre de 2024, expulsado por Ben Sulayem.

Al ser preguntado si su candidatura estaba motivada por una "revancha", Mayer, de 59 años, explicó que no era "realmente" el caso: "El hecho de que me pidiera dimitir de mi puesto de comisario de Fórmula 1 me dio la oportunidad de reflexionar sobre los valores de la FIA. ¿Qué queremos que sea la organización?", explicó en rueda de prensa el viernes, durante el Gran Premio de Gran Bretaña de F1.

Por el momento, Mayer y Ben Sulayem son los dos únicos candidatos anunciados para la elección, prevista el próximo 12 de diciembre.

El dos veces campeón del mundo de rally español Carlos Sainz, que valoró presentarse, renunció a postularse a finales de junio.

"Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que las circunstancias actuales no son las ideales para sentar las bases de mi candidatura", declaró en un mensaje publicado en redes sociales el padre de Carlos Sainz Jr., piloto actual de la escudería Williams en F1.

La FIA es la institución que dirige el deporte automóvil, y además de la F1 también es la institución que reglamenta los campeonatos del mundo de rallies (WRC) o de resistencia (WEC).

