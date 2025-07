Estadounidenses amantes del açaí sentirán la mordida de los aranceles

Por Marcelo Teixeira y Oliver Griffin

NUEVA YORK, 27 jul (Reuters) - Los tazones y batidos de açaí, una baya del Amazonas, se han convertido en omnipresentes en muchas ciudades de Estados Unidos, pero los consumidores podrían pensárselo dos veces antes comprarlos después del 1 de agosto, cuando entre en vigor un arancel del 50% a las importaciones procedentes de Brasil.

Casi toda la pulpa de açaí que se vende en Estados Unidos, así como en Europa y Asia, donde también se ha desarrollado el gusto por esta fruta ácida, procede de Brasil. Si no se llega a un acuerdo comercial entre el Gobierno de Donald Trump y el de Brasil, los cuencos podrían costar significativamente más en cientos de tiendas desde Nueva York hasta Los Ángeles.

"La gente ya se queja un poco del precio. Si se encarece, supongo que se convertirá en algo más de lujo", dijo Ashley Ibarra, que gestiona una tienda en Manhattan propiedad de Playa Bowls LLC, una empresa de Nueva Jersey con alrededor de 300 tiendas en Estados Unidos.

Con ingredientes como plátano y granola, un bol de açaí cuesta unos US$18 en Playa Bowls de Nueva York.

Su competidor Oakberry Inc, la mayor cadena de açaí del mundo con 700 tiendas en 35 países, vende una porción más pequeña en una tienda cercana por US$13.

Playa Bowls no quiso hacer comentarios sobre las tarifas, y Oakberry no respondió a una solicitud.

Las empresas de asaí promocionan el producto como un refuerzo de energía, un poderoso antioxidante y una fuente de Omega-3 y otros nutrientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) afirma que se necesitan más estudios para evaluar sus posibles beneficios para la salud.

"Un amigo me lo presentó un día y me encantó, así que lo compro de vez en cuando", explica Milan Shek, de 50 años, que una tarde reciente en Nueva York comía un bol de açaí mezclado con cereales y fruta fresca.

Con un gran sobreprecio, dijo que probablemente lo comería con menos frecuencia.

La producción y exportación de açaí en Brasil se ha disparado en los últimos años.

La baya pasó de ser un manjar local en las pequeñas ciudades del estado de Pará, donde se cultiva mayoritariamente, a convertirse en una golosina muy popular en todo Brasil.

Pronto empezó a exportarse a otros países. La producción pasó de unas 150.000 toneladas métricas hace diez años a casi 2 millones el año pasado, según datos del Instituto Brasileño de Estadística (IBGE) y los gobiernos de Pará y Amazonas. Estados Unidos es el mayor comprador extranjero, seguido de Europa y Japón. Nazareno Alves da Silva, responsable de la Asociación de Productores de Açaí de Amazonas, en Pará, dijo que las empresas estaban calculando cómo absorber un aumento de costos tan grande para poder seguir exportando a Estados Unidos. No se mostró optimista. "En este momento, todavía no sabemos cómo hacerlo. Los números no cuadran", dijo. El comercio resultaría demasiado caro para muchos importadores estadounidenses, mientras que los productores brasileños serían incapaces de recortar los precios lo suficiente para adaptarse al arancel, dijo, añadiendo que los productores probablemente tendrían que encontrar otros mercados. Incluso aquellos que no consumen el açaí probablemente sentirán el pinchazo de los aranceles de Trump a Brasil. El país sudamericano suministra alrededor de un tercio del café que se consume en Estados Unidos, así como jugo de naranja y carne de vacuno. (Reporte de Marcelo Teixeira en Nueva York y Oliver Griffin en Sao Paulo; edición en español de Javier López de Lérida)