Estadounidenses arrollan a Finlandia en Juegos de Invierno, Alemania y Suecia suman victorias

Por Amy Tennery y Trevor Stynes

MILÁN, 7 feb (Reuters) - Estados Unidos aplastó a Finlandia por 5-0 el sábado en el torneo olímpico femenino de hockey sobre hielo, mientras que Alemania consiguió su primera victoria y la anfitriona Italia sufrió una dura derrota, mientras la campeona Canadá se preparaba para su aplazado debut en Milán-Cortina contra Suiza

Estados Unidos se impuso con facilidad en el Grupo A a una selección finlandesa que disputaba su primer partido tras el aplazamiento del encuentro del jueves contra Canadá, después de que cuatro jugadoras finlandesas dieran positivo por norovirus y otras integrantes del equipo se aislaran por precaución

"Estamos contentas de volver a tener el equipo al completo y estamos listas para empezar a construir a partir de este partido", declaró a los periodistas la delantera finlandesa Emma Nuutinen

"No estamos nada contentas con el resultado, pero también sabemos que ha sido un comienzo difícil para nuestra andadura olímpica"

JD VANCE EN LAS GRADAS El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que fue abucheado durante la ceremonia de apertura del viernes, se coló en las gradas del Milano Rho Arena durante el primer descanso, asistiendo a su segundo partido de hockey femenino de Estados Unidos en el torneo, al que más tarde se unió el influencer convertido en boxeador Jake Paul

Alex Carpenter abrió el marcador con un gol en jugada de poder en el minuto 16, y Taylor Heise y Megan Keller anotaron en rápida sucesión al comienzo del segundo periodo

Hilary Knight igualó el récord histórico de goles de las mujeres estadounidenses en los Juegos de Invierno, al marcar su decimocuarto gol en total a mitad del segundo periodo en una jugada de poder, y Abbey Murphy marcó su primer gol olímpico al final del partido, en el que las estadounidenses lograron su segunda victoria

Canadá comenzará la defensa de su título contra Suiza en el otro partido del Grupo A, a pesar de que se ha detectado un caso positivo de norovirus en el equipo suizo

Los cinco equipos del Grupo A pasarán a cuartos de final, donde su clasificación dependerá de la posición final en la ronda preliminar

ALEMANIA Y SUECIA GANAN EN EL GRUPO B En el Grupo B, Alemania marcó a los 44 segundos de su victoria por 5-2 sobre Japón, cuando la delantera Luisa Welcke lanzó el disco hacia la portería y la capitana Daria Gleissner remató el rebote desde corta distancia en el Milano Rho Arena, en el partido del Grupo B

La delantera Emily Nix puso a Alemania 2-0 arriba en el minuto nueve cuando se coló entre la defensa japonesa y lanzó un sencillo tiro de muñeca que superó a la portera Miyuu Masuhara, y Nicola Hadraschek marcó por debajo de las piernas menos de cinco minutos después

Alemania mantuvo el ritmo en el segundo periodo, cuando un disparo de Hadraschek rebotó en el pecho de Masuhara y entró en la portería en el minuto seis, y la capitana suplente Laura Kluge marcó otro gol al golpear el travesaño unos cinco minutos más tarde

Japón dio vida al partido con dos goles en 22 segundos al final del segundo periodo, obra de las delanteras Mei Miura y Yumeka Wajima, pero la portera alemana Sandra Abstreiter frenó el impulso japonés en el último periodo

Japón esperará acallar a los aficionados locales cuando se enfrente a Italia el lunes, mientras Alemania se mide a Francia

Italia había debutado con una victoria por 4-1 sobre Francia el jueves, pero volvió a la realidad en el Santagiulia Arena con una derrota por 6-1 ante las suecas, que sumaron su segunda victoria tras imponerse por 4-1 a Alemania

Jessica Adolfsson adelantó a Suecia en el minuto 10, Sofia Lundin duplicó la ventaja a los 10 minutos del segundo periodo y Sara Hjalmarsson añadió el tercero dos minutos después

Franziska Stocker recortó distancias para las italianas a seis minutos del final del segundo periodo, pero Suecia restableció su ventaja de tres goles poco más de un minuto después gracias a Hanna Olsson

Thea Johansson marcó dos goles en el tercer periodo para redondear la victoria y Suecia puede asegurarse su pase a cuartos de final si vence a Francia el domingo

Los tres primeros clasificados del Grupo B pasan a cuartos de final

(Reporte de Amy Tennery y Trevor Stynes en Milán; edición de Ken Ferris y Alison Williams. Editado en español por Natalia Ramos)