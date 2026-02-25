Estadounidenses confían en vacunas, mandatos escolares y rechazan agenda de Trump: encuesta de Reuters/Ipsos

Por Leah Douglas y Jason Lange

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - Una mayoría bipartidista de estadounidenses cree que las vacunas son ‌seguras y que ‌los niños ⁠deberían recibirlas para asistir a la escuela, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, que ilustra los desafíos que enfrenta el gobierno de Donald ​Trump para ⁠lograr ⁠apoyo para revertir décadas de políticas de salud.

La encuesta de seis días, que cerró ​el lunes, se produce cuando el secretario de Salud, Robert F. Kennedy ‌Jr., llevó al Gobierno de Estados Unidos a abandonar ​las recomendaciones para varias vacunas infantiles ​y aumentó el apoyo federal para los estados que brindan exenciones a los mandatos de vacunación, como los requeridos para asistir a la escuela.

Alrededor del 84% de los encuestados, incluido el 92% de los demócratas y el 81% de los republicanos, dijeron que las ​vacunas contra enfermedades como el sarampión, las paperas y la rubéola son seguras para los niños.

El 74% afirmó que ⁠el Gobierno debería exigir la vacunación de los niños sanos para asistir a la escuela, y el ‌23% opinó que se debería permitir la entrada a las escuelas a los niños no vacunados.

Casi todos los estados de Estados Unidos exigen la vacunación para la matriculación escolar, con algunas excepciones limitadas.

Trump ha adoptado muchas de las prioridades de Kennedy y las de sus seguidores, organizados bajo el movimiento Make America Healthy Again, que promueve menos vacunas ‌y una alimentación más saludable, entre otras políticas.

Los expertos en salud pública han dicho que ⁠debilitar los mandatos de vacunación escolar daría como resultado que más niños contraigan ‌enfermedades prevenibles.

"La exigencia de vacunas mantiene la seguridad en las escuelas ⁠y sabemos que funciona. Si se elimina, veremos caer ⁠las tasas de vacunación y, lamentablemente, veremos sufrir a los niños", dijo Sean O'Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Las opiniones sobre Kennedy, un veterano activista antivacunas, se inclinan por líneas partidistas. En general, alrededor del 37% ‌de los encuestados afirmó tener una ​opinión favorable de él y el 52%, desfavorable. Por afiliación partidista, el 72% de los republicanos lo aprueba, mientras que solo el 12% de los demócratas lo apoya. (Reporte de Leah Douglas y Jason Lange en ‌Washington; reporte adicional de Julie Steenhuysen en Chicago. Editado en español por Lucila Sigal)