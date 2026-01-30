Estadounidenses convocan a protestas y huelgas tras los tiroteos mortales del ICE en Mineápolis

Por Brad Brooks, Maria Tsvetkova y Daniel Trotta

MINEÁPOLIS, 30 ene (Reuters) - Los organizadores estudiantiles han convocado huelgas y protestas en todo Estados Unidos para el viernes con el fin de exigir que los agentes federales de inmigración se retiren de Minnesota, después de que dos tiroteos mortales contra ciudadanos estadounidenses provocaran indignación pública

La convocatoria de una huelga general se produce tras las protestas del viernes pasado, cuando miles de personas marcharon por Mineápolis bajo un frío glacial para pedir el fin de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad

Los manifestantes afirmaron que quieren aumentar la presión incluso después de que Trump dijera que "bajaría un poco el tono" en Minnesota

"Queremos que esto sea más bien un movimiento sostenido, así que de ahora en adelante: más huelgas, más protestas", dijo Brianna Jackson, miembro de la Unión de Estudiantes Negros de la Universidad de Minnesota, en un video en el que se promovía la huelga

El jueves, el zar fronterizo estadounidense Tom Homan, recién nombrado líder de la campaña de Trump contra la inmigración irregular en Mineápolis, afirmó que los agentes federales se centrarían en operaciones específicas, alejándose de las redadas generalizadas. Las nuevas directrices internas emitidas por un alto funcionario de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ordenan a los agentes federales que se abstengan de comunicarse y relacionarse innecesariamente con los "agitadores" para evitar "inflamar la situación"

"No al trabajo. No a la escuela. No a las compras. Dejen de financiar al ICE", rezaba un eslogan en el sitio web nationalshutdown.org, que enumeraba 250 lugares para las protestas del viernes en 46 estados y en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington

Los votantes expulsaron a los demócratas de la Casa Blanca y devolvieron el poder a Trump en 2024, en parte por la frustración ante el aumento de la inmigración ilegal en Estados Unidos

Pero tras semanas de videos que mostraban las tácticas agresivas de agentes fuertemente armados y enmascarados en Mineápolis, la aprobación de la política de inmigración de Trump por parte de los estadounidenses ha caído a su nivel más bajo en su segundo mandato, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos

La mayoría de los encuestados afirmó que su campaña de represión había ido demasiado lejos

Un día después de las protestas del viernes pasado, los agentes de inmigración dispararon y mataron a Alex Pretti, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos militares

Muchas personas ya estaban indignadas por la muerte a tiros de Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, en su coche el 7 de enero

Good y Pretti habían estado vigilando a los agentes de inmigración, como parte de un movimiento que permitió a los testigos grabar ambos tiroteos con sus teléfonos móviles

En un memorial en el lugar donde Pretti fue asesinado, una mujer depositó un ramo de flores y lloró en silencio el jueves, diciendo que se sentía impulsada a protestar en su memoria

"Mañana no voy a gastar absolutamente nada", dijo Stacy, que pidió que no se utilizara su apellido. "Es mi pequeña forma de ser la voz de aquellos que no la tienen, como Alex"

En el estado sureño de Georgia, los estudiantes de 90 institutos desde Atlanta hasta Savannah tienen previsto salir de clase el viernes

"Decimos que no podemos seguir como si nada mientras se permite que el ICE aterrorice a nuestras comunidades", dijo Claudia Andrade, organizadora de derechos de los inmigrantes del Partido por el Socialismo y la Liberación de Atlanta. En vísperas de las protestas, la policía de Washington D. C. detuvo a 54 manifestantes de diferentes confesiones religiosas que se sentaron en el suelo del edificio Hart del Senado con pancartas en las que se leía "Haz justicia, ama la bondad, abole el ICE"

Exigían que el Senado de Estados Unidos retuviera los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE

(Reporte de Brad Brooks en Mineápolis; reporte adicional de Daniel Trotta en Carlsbad, California, Maria Tsvetkova en Nueva York, Kanishka Singh en Washington y Rich McKay en Atlanta; edición de Clarence Fernandez; editado en español por María Bayarri Cárdenas)