Estafadores en Singapur se exponen a flagelación con hasta 24 azotes

Los estafadores en Singapur se enfrentan a partir del martes a una flagelación con hasta 24 azotes en casos graves, al entrar en vigor una ley que impone ese castigo.

La ciudad-estado ha intensificado la presión contra las redes delictivas tras registrar estafas récord. El Ministerio del Interior afirmó que "combatir las estafas es una prioridad nacional".

La segunda mayor economía del sudeste asiático registró pérdidas por más de US$2.800 millones por estafas de 2020 al primer semestre de 2025, indicó la ministra del Interior, Sim Ann, en noviembre al Parlamento al presionar por la aprobación de la ley.

En ese período se reportaron 190.000 casos de estafas, precisó.

La flagelación de los estafadores fue parte de las enmiendas aprobadas en noviembre por el Parlamento, y se aplicará además de otros castigos como las multas y el encarcelamiento.

"Sí, entra en vigor hoy, 30 de diciembre de 2025", declaró la ministra del Interior a la AFP.

Los estafadores, miembros de las redes de estafa y sus reclutadores "enfrentarán una flagelación con al menos seis azotes y hasta 24 azotes", señaló el ministerio en un comunicado previo.

La policía de Singapur ha dicho que decomisó más de US$115 millones en bienes ligados a Chen Zhi, un magnate británico-camboyano acusado de tener campamentos de trabajo forzado en Camboya que también operan como centros de estafas multimillonarias.