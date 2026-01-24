Estafadores se hacen pasar por el rey de Bélgica para obtener dinero

La justicia belga reveló este sábado que un grupo de estafadores se hace pasar por el rey de Bélgica para intentar sacar dinero a dignatarios extranjeros o empresarios, a través de correos electrónicos, llamadas y videos generados por inteligencia artificial.

Las víctimas son cuidadosamente seleccionadas en función de sus posibles conexiones con la familia real belga, explicó la fiscalía del país miembro de la Unión Europea.

Desde principios de 2025, unos desconocidos se hacen pasar por el rey Felipe, su jefe de gabinete Vincent Houssiau o el general Stéphane Dutron, jefe del Servicio General de Inteligencia y Seguridad (SGRS), para intentar obtener dinero.

"Afortunadamente, la mayoría de las víctimas se dieron cuenta rápidamente del engaño" y "solo en un caso se transfirió efectivamente una suma de dinero", subrayó la fiscalía belga.

Los sospechosos se pusieron en contacto con familias belgas cercanas a la realeza, dignatarios extranjeros y empresarios.

En primer lugar, solicitaron apoyo financiero para la supuesta liberación de periodistas belgas que, según ellos, estaban retenidos como rehenes en Siria.

Tras varias semanas sin nuevas denuncias, a principios de enero de 2026 se observó una nueva oleada de intentos de estafa.

En esta ocasión, contactaron principalmente con empresarios belgas, con un "nuevo elemento llamativo": una invitación a una videoconferencia con el fin de convencerlos de que se trataba efectivamente del rey.

"Las imágenes de este encuentro en video probablemente hayan sido generadas por inteligencia artificial", según la justicia.

Además, algunos empresarios recibieron invitaciones falsas a una cena de gala ficticia, con una solicitud de contribución o patrocinio para un evento que en realidad no existía.