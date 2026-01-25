Estalla disputa en Partido Laborista británico tras bloqueo de alcalde popular de elecciones

LONDRES (AP) — Un conflicto estalló el domingo dentro del gobernante Partido Laborista del Reino Unido luego que se impidiera al ambicioso alcalde de Manchester reingresar al Parlamento en una elección especial en la ciudad. Los detractores afirman que el primer ministro Keir Starmer no quería ver de regreso a un posible rival en la Cámara de los Comunes.

Andy Burnham, quien ha estado a cargo de la zona metropolitana de Manchester desde 2017, solicitó el sábado al comité de gobierno del Partido Laborista presentarse como candidato del partido en la elección para la circunscripción de Gorton y Denton, que se espera tenga lugar a finales de febrero.

Si termina ganando un escaño tradicionalmente seguro para los laboristas, tendrá que renunciar a su cargo de alcalde, lo que probablemente significará que habrá que realizar otra elección especial allí. El mandato de Burnham termina en mayo de 2028.

La decisión de bloquear a Burnham fue tomada por un grupo de 10 miembros del Comité Ejecutivo Nacional (NEC) del Partido Laborista, el organismo detrás de la maquinaria electoral del partido.

El Partido Laborista explicó que el NEC había decidido negar a Burnham el permiso para presentarse con el fin de evitar "una elección innecesaria" para el alcalde de Manchester, lo cual "tendrá un impacto sustancial y desproporcionado en los recursos de campaña del partido".

Burnham aún no ha respondido a la decisión.

Se predice ampliamente que el Partido Laborista sufrirá una derrota en una serie de elecciones en mayo, el equivalente británico de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Si las encuestas de opinión actuales son una guía, se espera que el Partido Laborista pierda el poder en Gales por primera vez desde que se creó la legislatura en 1999, quede muy lejos de recuperar el poder en Escocia y sea derrotado en las elecciones locales en Inglaterra.

Desde que se apuntó una victoria arrolladora en las elecciones generales de julio de 2024, el Partido Laborista ha visto caer sus índices de popularidad, en parte debido a una serie de errores de política, que han estado directamente vinculados a las decisiones de Starmer.

Otros partidos, incluidos el antiinmigración Reform U.K. y los Verdes, han sido los principales beneficiarios de la aparente caída de apoyo al Partido Laborista.

Las calificaciones en las encuestas del primer ministro son particularmente desastrosas en este momento y muchos dentro del partido piensan que podría enfrentar un desafío de liderazgo si las elecciones de mayo resultan ser tan malas como se predice.

Burnham, quien sirvió en los gobiernos laboristas en la década de 2000 bajo los primeros ministros Tony Blair y Gordon Brown, no ha ocultado su ambición de liderar el partido en algún momento en el futuro. Burnham, ampliamente conocido como el "Rey del Norte" en referencia al programa de fantasía televisivo "Juego de Tronos", ha luchado dos veces antes por el liderazgo laborista y ha perdido.

Aunque Burnham insistió en que será un jugador de equipo en su solicitud el sábado, muchos aliados de Starmer parecen no estar convencidos dado que ha expresado varias opiniones que lo ponen en desacuerdo con el primer ministro, especialmente en política económica. En septiembre pasado, dijo que quería "lanzar un debate" sobre la dirección de la política y cómo derrotar a Reform.

El legislador laborista John Slinger indicó que la "decisión rápida y clara" significaba que el partido podría "superar la introspección dañina y el psicodrama de la última semana" y "unirse" detrás del candidato eventual.

Otros estaban horrorizados por la decisión.

La exministra del gabinete Louise Haigh señaló que era "increíblemente decepcionante" y pidió al NEC que "cambie de rumbo y tome la decisión correcta".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.