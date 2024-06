Estalla pelea a puñetazos en la Cámara de Diputados de Italia en medio de tensiones

ROMA (AP) — Las tensiones en la Cámara de Diputados de Italia dieron lugar a una pelea a puñetazos que envió a un legislador de la oposición al hospital, a causa de una controvertida propuesta gubernamental que, según los opositores, empobrecerá aún más el sur del país.

El video de la pelea del miércoles muestra a los legisladores enfrentándose al diputado del Movimiento 5 Estrellas Leonardo Donno, que se opone a los cambios, después de que intentara entregar una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli. Calderoli, un aguerrido legislador del partido político de La Liga con raíces septentrionales, redactó el borrador de la controvertida ampliación de la autonomía regional, que beneficiaría sobre todo a regiones como el Véneto y Lombardía, bastiones de La Liga.

La prensa italiana informó que Donno fue trasladado al hospital para ser evaluado tras ser golpeado en la cabeza y el pecho.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, entrevistado en Sky TG24, expresó su decepción ante la escena.

“No tengo palabras”, dijo Tajani. “Tenemos que dar otro ejemplo, no golpes para resolver problemas políticos. No es fanfarronería, no son gritos, son ideas que hay que explicar bien para persuadir a los votantes”.

La propuesta daría a otras regiones mayor autonomía en funciones específicas, una medida que, según la oposición, aumentará aún más la división norte-sur en Italia.

En la actualidad, cinco regiones gozan de autonomía, lo que reduce en parte los impuestos que deben pagar al gobierno central en Roma. Van desde Trento-Tirol del Sur, en el norte — que comprende las provincias autónomas de Trento y Tirol del Sur — hasta Sicilia, en el sur. Las otras tres son Friul-Venecia Julia al noreste, Aosta al noroeste y la isla de Cerdeña.

AP