Estalla un enorme incendio en una refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Una refinería de petróleo de Chevron, ubicada justo a las afueras de Los Ángeles, registró un incendio de grandes proporciones el jueves por la noche que provocó imponentes llamas visibles desde varios kilómetros de distancia.

Las autoridades de El Segundo, California, pidieron a la población que se quede en casa. En un comunicado emitido unos 30 minutos después del inicio del fuego, señalaron que no había una amenaza inmediata para la seguridad pública y que no se ordenaron evacuaciones.

Ni las autoridades ni Chevron reportaron heridos ni ofrecieron información sobre la causa del incendio, que parecía haber estallado de forma repentina.

Chevron no respondió a un pedido de comentarios. Los departamentos de policía y bomberos de El Segundo declinaron realizar comentarios.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, dijo en declaraciones a KCAL-TV que los bomberos habían limitado el fuego a una sección de la refinería.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que estaba monitoreando la situación y coordinando con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

El Segundo es una ciudad costera ubicada aproximadamente a 1,6 kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó en una publicación en la red social X que no había constancia de problemas en el aeropuerto.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ”está listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua", afirmó.

La refinería tiene una superficie que ronda los 3,9 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 1770 kilómetros de tuberías, según la web de la compañía. El recinto, que está operativo desde 1911, puede refinar hasta 290.000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel, añadió.

