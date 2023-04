Estallan enfrentamientos entre el Ejército de Sudán y fuerzas paramilitares en la capital del país

El Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida (RSF) han comenzado este sábado enfrentamientos armados en el centro y en el sur de la capital del país, Jartum, y en la ciudad de Meroe, a 200 kilómetros al norte.

Las RSF han denunciado, en un comunicado recogido por el Sudan Ajbar, que el Ejército ha lanzado un ataque sorpresa contra sus posiciones en la capital con una "numerosa fuerza de ataque" que ha asediado primero a las fuerzas allí presentes "para luego atacarlas con todo tipo de armas pesadas y ligeras".

"Que Dios proteja a Sudán", han remachado.

La corresponsalía de Al Yazira también ha constatado disparos muy cerca de la residencia del líder militar del país, Abdelfatá al Burhan, en medio de escenas de pánico entre la población y de momento sin información sobre la situación exacta de general.

Asimismo, la cadena panárabe informa de enfrentamientos similares en Meroe, donde las RSF llevaban desde el jueves apostadas en torno a una base militar y desoyendo las advertencias del Ejército para evacuar el lugar.

Los enfrentamientos han estallado solo horas después de que Al Burhan y el líder paramiliar Mohamed Hamdan Dagalo alias 'Hemedti' manifestaran su intención de emprender negociaciones de urgencia para resolver sus diferencias sobre el proceso de integración de ambas fuerzas en un ejército unificado, tensiones que han paralizado un acuerdo clave de transición política en el país.

Al-Jazeera correspondent said that an armed clash broke out in the center and south of the Sudanese capital, Khartoum, between the army forces and the Rapid Support Forces, and similar clashes broke out in the city of Meroe in northern Sudan

Europa Press