Estallan protestas en Pakistán e Irak por la muerte de Jamenei; nueve muertos en Karachi

KARACHI, PAKISTÁN, 1 mar (Reuters) -

La policía paquistaní se enfrentó el domingo con manifestantes que irrumpieron en el muro exterior del ‌consulado estadounidense en Karachi, lo ‌que ⁠dejó un saldo de nueve muertos, tras la noticia de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán causaron la muerte del líder supremo, ​el ayatolá Alí ⁠Jamenei.

Manifestantes ⁠proiraníes también se reunieron frente a la Zona Verde en la capital iraquí, Bagdad, donde ​se encuentra la embajada estadounidense.

Pakistán e Irak tienen las mayores poblaciones musulmanas chiítas después de ‌Irán.

En la ciudad meridional paquistaní de Karachi, los manifestantes ​fueron repelidos del consulado, según informó ​un portavoz del Gobierno local, después de que incendiaran un vehículo frente a la puerta principal y se enfrentaran con la policía.

Al menos nueve personas murieron en esos enfrentamientos, según la policía.

Reporteros de Reuters escucharon disparos y vieron cómo se lanzaban gases lacrimógenos en las calles alrededor del recinto. Las imágenes ​de vídeo mostraban un incendio debajo de un puente cercano.

No se informó de víctimas en los enfrentamientos callejeros.

El consulado estadounidense ⁠en Karachi y la oficina de prensa de la embajada estadounidense en Islamabad no respondieron a solicitudes de comentarios.

También se ‌produjeron grandes protestas en otras partes de Pakistán.

Los manifestantes incendiaron un edificio de oficinas de las Naciones Unidas en la ciudad norteña de Skardu, en la región de Gilgit-Baltistán, normalmente pacífica y de mayoría chiíta, conocida por sus picos del Himalaya, muy populares entre los turistas.

"Un gran número de manifestantes se ha reunido frente a la oficina de la ONU en Gilgit-Baltistán y ha ‌incendiado el edificio", dijo a Reuters el portavoz del gobierno local, Shabbir Mir, añadiendo que no se ⁠habían registrado víctimas.

Horas antes, en la ciudad central de Lahore, cientos de manifestantes se ‌reunieron frente al consulado de Estados Unidos. Hubo algunos enfrentamientos de pequeña ⁠escala con la policía, pero no se informó de actos ⁠violentos.

"Algunos de los manifestantes intentaron dañar la puerta de seguridad, a cientos de metros del consulado. Sin embargo, la policía los detuvo sin usar la fuerza", dijo a Reuters Aqeel Raza, testigo presencial.

En la capital, Islamabad, todas las carreteras que conducen a la zona roja, donde se ‌encuentran las misiones diplomáticas y el Parlamento, ​fueron bloqueadas al tráfico y a cualquier otro movimiento público, según informó la policía. (Reporte de Akhtar Soomro y Ariba Shahid en Karachi, Mushtaq Ali en Peshawar, Mubasher Bukhari en Lahore y Asif Shahzad en Islamabad; redacción de Saad Sayeed; ‌edición de Clarence Fernandez, Raju Gopalakrishnan y Christopher Cushing; editado en español por Tomás Cobos)