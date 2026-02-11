"Estamos en un punto de inflexión", dice secretario de Energía de EE. UU. sobre Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles que Venezuela vive un "punto de inflexión" tras una reunión con la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la que abrieron una agenda a largo plazo con foco en el petróleo.

"Estamos en el umbral, en un punto de inflexión de la historia", afirmó Wright en un hotel en Caracas durante una reunión con periodistas incluidos de AFP. "Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación", dijo.

El embargo que el presidente Donald Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato, "esencialmente terminó", agregó el secretario estadounidense.