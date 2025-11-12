"Estamos evolucionando", dice Vinícius antes de amistosos de Brasil con Senegal y Túnez

El astro Vinícius Júnior dijo este miércoles que la selección de fútbol de Brasil "está evolucionando" con Carlo Ancelotti como entrenador de cara al Mundial de 2026, en vísperas de amistosos contra Senegal y Túnez.

"Creo que estamos evolucionando con el míster y encontrando un patrón de juego", comentó el extremo del Real Madrid en una entrevista divulgada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Tenemos pocos partidos antes de la Copa del Mundo. Todos tenemos que entrar en el clima mundialista y poner la cabeza en las oportunidades que llegan", agregó el jugador de 25 años en Londres, donde la Canarinha enfrentará el sábado a Senegal en el Emirates Stadium, hogar del Arsenal.

Tres días después, los pentacampeones mundiales jugarán frente a Túnez en Lille, Francia.

Dos veces ganador de la Liga de Campeones de Europa en el Madrid con Ancelotti como DT, Vini consideró que el entrenador italiano ha dado mayor "confianza" a los jugadores de la Seleção desde que empezó su ciclo en junio pasado, al "aprovechar las características" de cada uno.

En sus amistosos de octubre en preparación para el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y sufrió una inédita derrota 3-2 frente a Japón en Tokio.

"La hora de cometer errores es ahora (...). En la Copa del Mundo, tú no puedes errar", remató la estrella madridista.

Brasil busca con Ancelotti romper una larga espera por éxitos en el Mundial. El último de los cinco títulos en su palmarés llegó en Corea del Sur-Japón 2022.

"Yo nunca vi a Brasil ser campeón", comentó en rueda de prensa el mediocampista Andrey Santos, ficha del Chelsea, quien tenía dos años en aquel triunfo de Ronaldo y compañía. "Vamos a trabajar duro para llegar bien a la Copa del Mundo y, si Dios quiere, traer el título a casa", agregó.

erc/app/ag