"Estamos vivos", advierte el DT de Costa Rica antes de enfrentar a Honduras

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó este miércoles que su equipo está "vivo" y con ganas de derrotar a Honduras en la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Norteamérica-2026.

Costa Rica llega al duelo, a disputarse este jueves en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, con la necesidad de obtener un triunfo y mejorar su imagen, tras empatar en las dos primeras fechas de la fase final del clasificatorio ante Nicaragua y Haití.

Una victoria hondureña pondría contra las cuerdas a la selección tica, que prácticamente se vería obligada a ganar los tres partidos restantes para clasificar de manera directa a su séptimo Mundial.

"Nosotros estamos muy conscientes de que dependemos de nosotros y la desesperación no tiene por qué caer, el equipo tiene que hacer lo que hemos trabajado", dijo el "Piojo" Herrera antes de viajar a Honduras.

"Estamos bien, estamos vivos" aún en la eliminatoria, agregó el estratega mexicano, silbado por su propia afición en la última fecha de la eliminatoria.

A falta de cuatro jornadas, Honduras encabeza el Grupo C con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

En las dos primeras jornadas la selección costarricense mostró jerarquía por momentos y se adelantó en sus duelos contra Nicaragua y Haití, pero terminó empatando tras diluirse como un azucarillo y perder el control del juego.

Eso exacerbó a su afición, que aún añora aquella generación dorada que logró el histórico octavo puesto en el Mundial de Brasil-2014.

El partido será "fuerte y muy difícil", y aunque "podría no ser malo el empate, nosotros vamos a tratar de sacar tres puntos", afirmó Herrera.

Costa Rica también enfrentará a la historia: la última vez que ganó en territorio catracho en una eliminatoria fue hace 24 años.

"Son números que se escriben y que son para la historia, pero que no marcan lo que viene", declaró Herrera sobre esa estadística.

