"Estamos ya a un solo paso de la gloria", se ilusiona Dani Olmo

El atacante español Dani Olmo, en declaraciones a la televisión pública española (TVE) después de la victoria 2-1 sobre Francia en semifinales de la Eurocopa:

"Estamos ya muy, muy cerca. Sentimos mucha felicidad y nos lo merecemos. Estamos ya ahí, estamos ya a solo un paso de la gloria. Hemos planteado muy bien este partido. Pese a su gol, hemos seguido jugando a lo nuestro y así ha llegado ese golazo de Lamine (Yamal). Ahora a esperar rival (Países Bajos o Inglaterra), que nos da igual".

El defensa español Nacho Fernández en declaraciones a TVE:

"Es increíble llegar a una final de la Eurocopa, es algo mágico. Si hace unos meses me dicen que estaríamos aquí, no me lo hubiera creído. El equipo hoy demostró mucho carácter, con esta mezcla que tenemos de veteranos y jóvenes, que nos hace más fuertes. El otro día ante Alemania (en cuartos de final) fue igual. Sabemos tirar hacia adelante".

Bur/dr/iga

AFP