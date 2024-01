PERTH, 3 ene (Reuters) - Novak Djokovic espera estar de nuevo en plena forma para el Abierto de Australia que comienza la próxima semana, después de que una lesión de muñeca lo afectara en la derrota del miércoles por 6-4 y 6-4 ante Alex de Minaur.

Djokovic sufrió su primera derrota en Australia en seis años mientras De Minaur encarrilaba el 2-0 de los anfitriones sobre Serbia en su partido de cuartos de final de la United Cup.

"Sabía que probablemente no iba a estar al 100% física, emocional y mentalmente en la primera semana de la temporada. Tampoco me lo esperaba", declaró en rueda de prensa Djokovic, que tuvo que recibir tratamiento en su muñeca por segundo día consecutivo.

"No estuve a mi nivel, pero fue uno de esos días en los que no me sentí de lo mejor en la pista, y mi rival jugó muy bien".

Sin embargo, el ganador de 10 títulos del Abierto de Australia se mostró optimista de recuperarse del problema de muñeca de cara al primer Grand Slam de la temporada.

"Creo que estaré bien, para ser sincero", destacó. "(La lesión de muñeca) me afectó bastante (...) pero tengo mucho tiempo, creo que suficiente, para ponerme en forma para el Abierto de Australia".

El Abierto de Australia se disputará entre el 14 y el 28 de enero. (Reporte de Anita Kobylinska en Gdansk. Editado en español por Javier Leira)