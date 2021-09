Estas urracas son capaces de dar su opinión sobre diferentes temas gracias a este sistema de preguntas y recompensas

15-09-2021 Estas urracas son capaces de dar su opini贸n sobre diferentes temas gracias a este sistema de preguntas y recompensas. MADRID, 15 sep. (EDIZIONES) Las urracas, en general, no gozan de la mejor reputaci贸n. Se dice de ellas que son ladronas y depredadores voraces causantes del declive de muchas especies familiares de p谩jaros cantores indefensos. Si bien es cierto que s铆 son depredadores de p谩jaros cantores -pero no de la eliminaci贸n de la especie-, este tipo de afirmaciones no son m谩s que falsas creencias populares. SOCIEDAD YOUTUBE - VIDELO - @CRITTERCHRONICLESCO